Hafsanur Sancaktutan Brezilya'da reklam çekimi yaptı! Kubilay Aka’dan romantik jest

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, son dönemde başrolünde olduğu Siyah Kalp dizisiyle büyük bir çıkış yakalarken, şimdi de dünyaca ünlü bir saç bakım markasıyla yaptığı dev anlaşma ile gündemde. Sancaktutan, markanın yeni reklam yüzü olarak Brezilya’da kamera karşısına geçti.

Hafsanur Sancaktutan Brezilya'da reklam çekimi yaptı! Kubilay Aka’dan romantik jest
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-11-2024 13:39

Güzel oyuncu, ilk reklam filmi çekimleri için Brezilya'da oldukça heyecanlı anlar yaşadı. Çekimler sırasında Sancaktutan’ı yalnız bırakmayan ise sevgilisi Kubilay Aka oldu. Aka, Sancaktutan’a gönderdiği çiçeklerle romantik bir sürpriz yaptı. Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından çiçeklerini paylaşarak, “Aşırı şımardım, Brezilya’ya da çiçek göndermezsin Kubilay Aka…” mesajını yazdı.

Sancaktutan, daha önce Afra Saraçoğlu’nun reklam yüzü olduğu markayla 1 yıllık anlaşma imzalayarak, başarılı kariyerine yeni bir adım daha atmış oldu. Hem oyunculuğu hem de marka anlaşmalarıyla adından söz ettiren genç oyuncunun kariyerindeki bu yükseliş, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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