Hadise’nin Yeni Albümü "H." Yayınlanmadan Rekor Kırdı!

Hadise'nin yeni albümü H. ön sipariş rekoru kırdı! 8 Mayıs'ta çıkacak olan albümün Motive ile olan Labirent düeti ise şimdiden dünya listelerine girdi.

Hadise’nin Yeni Albümü
Yayın Tarihi : 30-04-2026 16:13

Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Hadise, kariyerinin sekizinci stüdyo albümü olan H. ile dijital dünyada büyük bir başarıya imza attı. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı bu yeni proje, henüz yayınlanmadan dinleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Pasaj Müzik etiketiyle piyasaya çıkacak olan albüm, ön siparişe açıldığı andan itibaren rekor sayılara ulaştı. Bu yoğun talep sayesinde çalışma, 2026 yılının en çok ön sipariş verilen projeleri listesinde zirveye yerleşti.

Labirent Düetiyle İlk Sinyaller Geldi

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz haftalarda albümün heyecanını artıran ilk önemli adımı attı. Genç kuşağın başarılı isimlerinden Motive ile bir araya gelen Hadise, Labirent isimli teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkı, yayınlandığı andan itibaren Spotify ve Apple Music gibi büyük platformlarda en yüksek açılış yapan eserlerden biri oldu. Ayrıca bu düet, Dünya Trendler Listesi içerisine girmeyi başaran sayılı Türkçe pop şarkısı arasında yer alarak uluslararası bir başarı sergiledi.

Sekizinci Albüm 8 Mayıs’ta Yayında

Hadise’nin diskografisindeki sekizinci albüm olma özelliği taşıyan H., sanatçının müzikal yolculuğunda yeni bir dönemi simgeliyor. Albümün çıkış tarihi olarak belirlenen 8 Mayıs Cuma günü, hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Pop, R&B ve dans ritimlerinin harmanlandığı tahmin edilen proje, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’daki müzik çevrelerinde de yankı uyandırdı. Şarkıcının kariyerindeki bu yeni halka, şimdiden dijital platformların en çok öne çıkarılan içerikleri arasına girdi.

Yapay Zekaya Karşı Dev Plato

Görsel dünyasına her zaman büyük önem veren sanatçı, Labirent şarkısının video klibiyle de adından söz ettirdi. Son dönemde popülerleşen yapay zeka ürünü kliplerin aksine, Hadise bu proje için özel bir plato hazırlattı. Klibin görsel ihtişamı ve prodüksiyon kalitesi için 1 milyon TL harcadığı iddia edilen ünlü isim, estetik vizyonuyla bir kez daha farkını ortaya koydu. Albümün genel atmosferini yansıtan bu görsel çalışmalar, H. albümünün sadece işitsel değil, görsel olarak da iddialı bir proje olacağını kanıtlıyor.

