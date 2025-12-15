Hadise'nin Cesur Dansı Sosyal Medyayı İkiye Böldü: 2025'e Dekolteyle Veda!

Hadise, sosyal medyada paylaştığı dekolteli elbisesiyle yaptığı 2025'e veda dansıyla gündem oldu. Şarkıcının dansından çok kıyafeti konuşulurken, aylık 700-800 bin TL kazanç sağladığı yönündeki savcılık ifadesi de tekrar hatırlatıldı.

Yayın Tarihi : 15-12-2025 11:56

Her paylaşımıyla olay yaratan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyada yine fırtınalar estirdi. "Güle güle 2025" notuyla paylaştığı veda videosunda, cesur dansı ve elbisesinin dekoltesi izleyenlerin odağı oldu.

Dans Değil, Dekolte Konuşuldu

Geçtiğimiz günlerde merdivende verdiği pozlarla adından söz ettiren Hadise, bu kez yıl sonu paylaşımıyla gündeme geldi. Arkadan ve önden dekolteli elbisesiyle sergilediği dans performansı, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Takipçilerinden gelen yorumlar ikiye ayrıldı:

  • Eleştiri: Kimileri Hadise'nin dansını eleştirdi.

  • Odak Noktası: Kimileri ise dansından çok elbisesinin cesur dekoltesinin göz önünde olduğunu belirtti.

Savcılıktaki Gelir İfadesi Tekrar Gündemde

Hadise’nin bu yeni paylaşımı, kısa süre önce yaşadığı hukuki süreçteki ifadesini de yeniden hatırlattı. Ünlü şarkıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan açılan soruşturmada ifade vermişti.

Hadise, savcılıktaki ifadesinde mesleğinin sanatçı olduğunu belirterek, aylık gelirinin 700 bin ila 800 bin lira arasında olduğunu söylemişti.

