Hadise'nin bir otelde çektiği video gündem oldu!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hadise'den yeni bir paylaşım geldi.

Hadise'nin bir otelde çektiği video gündem oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-01-2024 10:56

Türkiye'nin popüler şarkıcılarından Hadise, son dönemde Instagram hesabından paylaştığı sık sık içeriklerle gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcının son olarak bir otelde çekilen videoyu paylaşması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hadise'nin deri kıyafetle sergilediği stil, hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

Görüntülerde, Hadise'nin zarafeti ve şıklığı dikkat çekerken, deri kıyafetiyle cesur bir tercih yaptığı görüldü. Ünlü şarkıcının otelde yürürken çekilen videoyu paylaşması, takipçilerinin büyük ilgisini çekti.

Sosyal medyada hızla paylaşılan video, Hadise'nin takipçileri arasında konuşulmaya devam ediyor. Hayranlarının yoğun beğenileri ve olumlu yorumları, ünlü şarkıcının stil tercihlerine olan ilgiyi bir kez daha ortaya koydu

Haberin Videosu : Hadise sosyal medyayı salladı
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