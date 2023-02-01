01 ŞUBAT Çarşamba 15:12
ADANA
ADIYAMAN
AFYONKARAHİSAR
AĞRI
AKSARAY
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ARDAHAN
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
IĞDIR
ISPARTA
İSTANBUL
İSTANBUL (ASYA)
İZMİR
KAHRAMANMARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
KİLİS
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
MARDİN
MERSİN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
OSMANİYE
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
ŞANLIURFA
SİİRT
SİNOP
ŞIRNAK
SİVAS
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
UŞAK
VAN
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK
MAGAZİN
KADIN
DİZİ GALERİ
DÜNYA MAGAZİN
SOSYETE
YAŞAM
KÜLTÜR-SANAT
YAZARLAR
GECCE MEKAN
Hadise'den yine iddialı kare...
Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel şarkıcının son karesi de dikkat çekti. İşte o fotoğraf...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-02-2023 12:43
6458
OKUNMA
İş insanı Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun bir süre konuşulan Hadise son paylaşımıyla olay oldu. Olaylı boşanmanın ardından sahnelere ara vermeden devam eden ve şarkıcıdan yeni poz geldi.
İşte sosyal medyayı sallayan o kare:
Etiketler
Hadise
Önceki Haber
Aleyna Tilki sahnelere döneceği tarihi açıkladı!
Sonraki Haber
‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ye sürpriz konuk!
Benzer Haberler
Çağla Şıkel'den Nail Gönenli yanıtı: "Her şey gördüğünüz gibi!"
Aleyna Tilki sahnelere döneceği tarihi açıkladı!
ÇOK OKUNANLAR
26-01-2023 14:53
Deren Talu: Kıskanıyor ama tadında bırakıyor
28-01-2023 11:19
Ekin Türkmen: "Evlilik düşünmüyorum, aynı evde yaşamak bile korkunç geliyor!"
28-01-2023 13:49
Özge Gürel evliliğini anlattı: Birlikte büyüyoruz
25-01-2023 19:15
'Aile' dizisinin ilk tanıtımı gündeme damgasını vurdu
26-01-2023 14:59
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin büyüdü!
Haberler
MAGAZİN
KADIN
DİZİ GALERİ
DÜNYA MAGAZİN
SOSYETE
YAŞAM
KÜLTÜR-SANAT
VİDEO
DİĞER
Yazarlar
Videolar
Galeriler
İletişim
Kunye