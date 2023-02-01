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Gecce Magazin Haberleri

Hadise'den yine iddialı kare...

Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel şarkıcının son karesi de dikkat çekti. İşte o fotoğraf...

Hadise'den yine iddialı kare...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-02-2023 12:43

İş insanı Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun bir süre konuşulan Hadise son paylaşımıyla olay oldu. Olaylı boşanmanın ardından sahnelere ara vermeden devam eden ve şarkıcıdan yeni poz geldi.

İşte sosyal medyayı sallayan o kare:

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