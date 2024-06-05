Hadise'den yıllar sonra gelen itiraf: "Murat yüzünden olay yürümedi"

Hadise, fizy platformunda Kaan Ölker’in “Popcast” programına konuk oldu. Müzik kariyeri ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.



"UZUN ZAMANDIR YALNIZIM"

Hadise, uzun süredir yalnız olduğunu şöyle anlattı: “Aşk bu hayatta yaşayabileceğimiz en güzel duygulardan bir tanesi. Ama uzun zamandır öyle bir heyecan yok hayatımda. Özel hayatımda uzun zamandır yalnızım” dedi.

"TEKRAR EVLENEBİLİRİM TEKRAR BOŞANABİLİRİM"

Hadise, özel hayatıyla ilgili kendini şöyle yorumladı : “Bir şeylerin bitebileceğine inanıyorum. Benim gibi deli, kreatif kafaya sahip bir kadın için sonsuza dek bir kişiyle ömür boyu mutluluk olamaz. Tekrar evlenir misin diye sorarsan ‘evet’, tekrar boşanır mısın diye sorarsan ‘evet’''

"SAHNE ŞOVUMLA İLGİLİ ELEŞTİRİLERİ DİNLEMİYORUM"

Hadise, “Sahne şovunla ilgili gelen yorumlara karşı ne düşünüyorsun” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Sahne şovumla ilgili eleştirileri dinlemiyorum. Çünkü yorum yapan kişileri görüyorum ve ‘siz bir susun’ diyorum. Gel de yap bu şovu diyorum.”

"FAKE HESABIM VAR"

Hadise’ye yayında sosyal medya hesabından hiç kimseyi takip etmemesi üzerine ‘Fake hesabın var mı’ sorusuna şöyle yanıt verdi: “Evet fake hesabım var. Kendi hesabımdan yanlışlıkla birini like’ladığımı düşünsene. Bu olayın nerelere geleceğini düşün. Bu çok büyük bir risk olduğu için bir fake hesabımdan her şeyi takip ediyorum.”

"ANNE OLMAK İSTİYORUM"

Hadise, anne olmak istediğini şu sözleriyle ifade etti: “Yeğenim Melik Hamza’dan dolayı bir çocuk istiyorum. Çocukları çok seviyorum. Bu dünyaya çok güzel bir çocuk yetiştireceğimi inanıyorum. O yüzden anne olmak isterim.”

"MURAT YÜZÜNDEN DÜET YAPAMADIK"

Hadise’ye hayranlarının uzun yıllar aynı yarışmada jürilik yaptığı Murat Boz’la bir düet yapmasını beklediği sorulunca şunları anlattı: “Bir dönem bir şarkı geldi bize. Murat’la düet yapacaktık. Murat albüme girince, şarkıyı yapamadık. Murat yüzünden olay yürümedi”

“AHLAKSIZLIK” YORUMLARI BENİ RAHATSIZ EDİYOR

Hadise, son dönemlerde sahnelerde giyilen iddialı kıyafetler ve dekolte polemikleriyle ilgili şunları söyledi: “Ahlaksızlık” olarak yorumlanması beni çok rahatsız ediyor. Bu ülke, laik bir ülke. İnsan hakları, kadın hakları diye bir şey var. Herkes istediğini giysin. Herkes birbirine saygı duymak zorunda. Niye bu kadar eleştiriyoruz insanları? Tiktok’ta, televizyon programlarında, Instagram’da neler var, neler görüyoruz. Bizi yargılamadan önce oralara bir bakın lütfen.

"İLİŞKİLERİMDE ÖDEDİĞİM TATİLLER OLDU"

Son dönemlerde kadın - erkek ilişkilerinde ekonomik durumların tartışmalara yol açması Hadise’ye sorulunca şöyle söyledi: “İlişkilerimde ödediğim tatiller olmuştur. Erkek dürüst olacak, benim durumum yok şu an yarı yarıya yapalım dese ne güzel! Ama soruna karşılık erkeğin maddi gücü önemli. Neyine güvenip, bana yaklaşıyorsun diye sorarım ben. ‘Kendine güvenen şöyle gelsin’ diye bir paylaşım da yapmıştım. Bu kadını her şeyiyle taşıyabileceksen gel.”