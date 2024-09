Hadise'den sosyal medyayı sallayan kalça dansı

Sahnelerdeki tarzıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, çok konuşulacak bir performansına daha imza attı. Hozier'in "Take Me to Church" adlı şarkısını fon müziği olarak kullandığı bir sosyal medya paylaşımında ağır çekim kalça dansı yapan Hadise, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Bu cesur paylaşımı kısa sürede 75 binden fazla beğeni alırken, bazı sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinden de nasibini aldı. Ünlü şarkıcıya, "Bu tür hareketleri yapmak sana hiç yakışmıyor", "Takipten çıkıyorum", "Ne bu şimdi?" ve "Gerek var mı senin gibi birinin bu hareketleri yapmasına?" gibi yorumlar geldi. Hadise'nin paylaşımı, hayranları arasında tartışma konusu olurken, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.



İşte Hadise'nin kalça dansı: