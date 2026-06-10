Buket Arıkan’dan Ozan Akbaba’ya Şok Romantik Mesaj

“Uzak Şehir” dizisinde Cihan Albora karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ozan Akbaba 44 yaşına bastı. Başarılı oyuncunun doğum günü bu kez sadece hayranları tarafından değil eşi Buket Arıkan Akbaba’nın yaptığı romantik paylaşım sayesinde de gündem oldu.

Eşinden Romantik Doğum Günü Mesajı

Ozan Akbaba’nın eşi Buket Arıkan Akbaba sosyal medya hesabından oldukça duygusal bir doğum günü mesajı paylaştı. Birlikte çekilmiş romantik bir kareyi yayınlayan Buket Arıkan Akbaba eşine olan sevgisini içten sözlerle ifade etti.

Paylaşımında “İyi ki doğdun sevgilim” diyerek başlayan mesajında onun sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat sürmesini diledi. Ayrıca Ozan Akbaba’nın karakterine ve ruhuna da vurgu yaparak onu ne kadar özel gördüğünü açıkça gösterdi.

Sosyal Medyada İlgi Gördü

Çiftin bu romantik paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Hayranlar hem Ozan Akbaba’nın doğum gününü kutladı hem çiftin uyumuna övgüler yağdırdı. Yorumlarda “maşallah”, “çok yakışıyorsunuz” gibi ifadeler öne çıktı.

Özellikle dizideki sert ve karizmatik karakteriyle tanınan Ozan Akbaba’nın özel hayatında bu kadar duygusal ve sıcak bir tablo çizmesi takipçileri tarafından oldukça sempatik bulundu.

“Uzak Şehir” Başarısı Devam Ediyor

Ozan Akbaba son dönemde Kanal D’de yayınlanan “Uzak Şehir” dizisiyle ekranlarda büyük ilgi görüyor. Reytinglerde üst sıralarda yer alan yapım oyuncunun kariyerinde de önemli bir yer tutuyor.

Cihan Albora karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akbaba hem performansıyla hem ekran karizmasıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Aile Hayatı da Gündemde

Oyuncunun sadece kariyeri değil özel hayatı da zaman zaman gündeme geliyor. Eşi Buket Arıkan Akbaba ile uyumlu evlilikleri ve birbirlerine olan destekleri takipçileri tarafından sık sık örnek gösteriliyor. Bu doğum günü paylaşımı da bir kez daha çiftin ilişkilerindeki sıcaklığı ve bağlılığı gözler önüne serdi.

Paylaşım sonrası Ozan Akbaba’ya hem hayranlarından hem meslektaşlarından çok sayıda doğum günü mesajı geldi. Sosyal medya adeta kutlama alanına dönerken oyuncunun 44. yaşı yoğun ilgiyle karşılandı.