Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin Sünnet mi Oldu?

“Arka Sokaklar” dizisinin yıllardır sevilen ismi Rıza Baba karakteriyle tanıdığımız usta oyuncu Zafer Ergin bu kez rolüyle değil, yaptığı samimi açıklamayla gündeme geldi. Eşi Binnaz Ergin ile birlikte “Cevriye Müzikali”ni izlemeye giden Ergin çıkışta gazetecilerle karşılaştı ve oldukça beklenmedik bir şey söyledi.

Sağlık Sorusu Üzerine Sürpriz Cevap

Muhabirler her zamanki gibi “nasılsınız, sağlık durumunuz nasıl?” diye sorunca Zafer Ergin oldukça rahat ve esprili bir şekilde cevap verdi. Normalde böyle sorulara klasik “iyiyim, teşekkür ederim” yanıtı beklenirken usta oyuncudan gelen cevap herkesi şaşırttı: “Sünnet oldum.”

Bu sözler bir anda ortamda hem şaşkınlık hem gülümseme yarattı. Çünkü kimse böyle bir cevap beklemiyordu. Ergin’in bu açıklamayı ciddi mi yoksa espriyle mi söylediği ise tam olarak anlaşılmadı ama verdiği rahat tavır dikkat çekti.

Eşiyle Keyifli Bir Akşam

Zafer Ergin açıklamadan önce eşi Binnaz Ergin ile birlikte keyifli bir akşam geçirmişti. “Cevriye Müzikali”ni izlemeye gelen çift oldukça sakin ve neşeli bir görüntü sergiledi. Uzun süredir ekranlarda görmeye alıştığımız sert ve ciddi Rıza Baba imajının aksine gerçek hayatta oldukça esprili ve rahat bir hali olduğu da bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Muhabirleri Şaşırtan An

Sünnet açıklaması sonrası muhabirler de kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü böyle bir cevap röportajın akışını tamamen değiştirdi. Sosyal medyada da bu anlar hızla konuşulmaya başladı. Kullanıcılar hem şaşırdı hem olaya mizahi yorumlar yaptı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Zafer Ergin’in bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada yayılırken birçok kişi “Rıza Baba yine yaptı yapacağını” şeklinde esprili yorumlar paylaştı. Kimileri bunun şaka olduğunu düşünürken kimileri de ünlü oyuncunun her zamanki esprili tarzı olduğunu söyledi.

Bu beklenmedik açıklama ciddi bir gündemden çok eğlenceli bir an olarak hafızalara kazındı. Zafer Ergin’in doğal tavırları ve samimi cevapları da bir kez daha sevenlerinin gözünde onu daha da sempatik hale getirdi.