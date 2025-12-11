Hadise’den Siyah Elbiseli Şık Paylaşım: Sırtındaki Gizemli Dövme Dikkat Çekti!

Yaz aylarını yoğun konser maratonuyla geçiren ve kısa süre önce kendini dinlenmeye alan ünlü şarkıcı Hadise, sahneye ara verse de sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. 40 yaşındaki güzel isim, katıldığı bir etkinlikten paylaştığı karelerle yine adından söz ettirdi.

"Dün Geceden" Notuyla Binlerce Beğeni Aldı

Siyah ve şık elbisesiyle olay olan Hadise, paylaşımına kısa ve sade bir not düştü:

"Dün geceden"

Hadise’nin bu şık pozu büyük ilgi görürken, hayranlarının gözünden kaçmayan bir detay da vardı: Ünlü şarkıcının sırtındaki yazı ve kelebekli dövmesi açıkça göründü.

Dövmesini de sergilediği bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.