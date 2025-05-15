Hadise’den Seda Bakan’sız Doğum Günü Kutlaması!

Hadise doğum gününde Seda Bakan’ı davet etmedi. Eski dostlar arasındaki küslük sosyal medya mesajlarıyla ortaya çıktı.

Hadise’den Seda Bakan’sız Doğum Günü Kutlaması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-05-2025 09:30

Hadise ve Seda Bakan, bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan kadın dostluklarından birini sergilemişti. Ortak paylaşımlar, samimi anlar ve sürekli birlikte geçirilen zaman, bu dostluğun ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne seriyordu. Ancak aralarındaki bu sıkı bağ, son haftalarda yerini soğuk rüzgârlara bıraktı. Hadise’nin doğum günü kutlamasında Seda Bakan’ın yer almaması dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

Dostluk Bitti, Mesajlar Dikkat Çekti

Ünlü şarkıcı Hadise, doğum gününü yakın arkadaşlarıyla kutladı ve bu anları sosyal medyada paylaştı. Ancak paylaşımlarda Seda Bakan'ın olmaması gözlerden kaçmadı. Bu durum, ikilinin arasının bozulduğuna dair iddiaları güçlendirdi. Dostluklarının sessizce sona erdiği bu süreçte, Seda Bakan’dan gelen paylaşım ise olayın fitilini ateşledi.

Hadise’nin paylaşımının hemen ardından Seda Bakan, Instagram hesabında önce Yusuf Suresi'nin anlamını ardından ise Tolstoy’a ait şu sözü paylaştı: “Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar.” Bu söz, adeta bir gönderme niteliğindeydi.

Hadise ve Seda Bakan Neden Küstü?

İkilinin neden küstüğü henüz bilinmiyor. Ancak sosyal medya üzerinden gelen bu üstü kapalı mesajlar, ciddi bir kırgınlığın işareti olabilir. Birlikte tatillere çıkan, doğum günlerini beraber kutlayan, sık sık birbirlerine destek olan bu iki ünlü ismin yollarını ayırması magazin dünyasında büyük şaşkınlık yarattı.

Hadise ise bu iddialarla ilgili sessizliğini koruyor. Seda Bakan’ın dolaylı yoldan verdiği mesajlar, dostluğun tamamen sona erdiğini gözler önüne seriyor.

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