Hadise'den Milyonluk Yatırım: Labirent Klibi İçin Servet Harcadı!

Pop müziğin en güçlü isimlerinden biri olan Hadise, her dönemde olduğu gibi yine adından söz ettirmeyi başarıyor. Sahne şovları ve cesur tarzıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü sanatçı, bu kez yeni şarkısı için yaptığı büyük yatırım ile dikkatleri üzerine çekti. Uzun süredir üzerinde çalıştığı ve "H" adını verdiği albüm projesinin ilk meyvesi olan Labirent, dinleyicilerle buluştu. Şarkının başarısı kadar, projenin görsel dünyası için harcanan rakamlar da sosyal medyada fırtınalar estiriyor.

Klip İçin Özel Plato Kuruldu

Sözcü gazetesinden Hakan Kanburoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre, Labirent şarkısının video klibi için hiçbir masraftan kaçınılmadı. Yaklaşık bir ay süren ön hazırlık sürecinin ardından çekimler, proje için özel olarak inşa edilen görkemli bir platoda tamamlandı. Klibin yönetmen koltuğunda ise Utku Kemal oturuyor. Görsel kalitenin en üst seviyede tutulduğu bu çalışmada, Hadise’nin estetik anlayışı ve profesyonelliği ön plana çıkıyor. Projede başarılı rap sanatçısı Motive ile yeniden iş birliği yapması da hayranları arasında büyük heyecan yarattı.

Müzik Dünyasında Milyonluk Yatırım

Giderek dijitalleşen ve yapay zeka destekli düşük bütçeli prodüksiyonların yaygınlaştığı müzik sektöründe, Hadise’nin geleneksel ama görkemli bir yolu tercih etmesi takdir topladı. İddialara göre ünlü şarkıcı, sadece bu klip çalışması için 1 milyon TL’yi aşan bir harcama yaptı. Bu denli yüksek bütçeli bir prodüksiyonun, sanatçının kaliteye verdiği önemi gösterdiği belirtiliyor. Şarkının mutfağında ise söz yazarı olarak Tüzzün ve Motive yer alırken, müzikal düzenleme Esad Fidan imzasını taşıyor.

Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı

Hadise’nin yaptığı bu devasa yatırım, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara neden oldu. Pek çok kişi, kaliteli bir görsel eser için bu maliyetlerin normal olduğunu savunurken, bazı kullanıcılar ise rakamın büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Hadise cephesinden harcanan miktar hakkında henüz resmi bir doğrulama gelmese de, klibin prodüksiyon kalitesi iddiaları destekler nitelikte görünüyor. Albüm öncesi yayınlanan bu ilk parça, sanatçının yeni dönemde ne kadar iddialı olduğunun bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.