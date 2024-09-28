Hadise’den Kızılcık Şerbeti paylaşımı: “Yaşadıklarım yetmezmiş gibi..."

Hadise'nin Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.

Hadise’den Kızılcık Şerbeti paylaşımı: “Yaşadıklarım yetmezmiş gibi...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2024 09:49

SHOW TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonunda da zirveyi zorlamaya devam ederken, ünlü şarkıcı Hadise'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Bu akşam 69. bölümüyle ekranlara gelecek dizinin yeni bölümü öncesi, Hadise sosyal medya hesabından dizinin 'Cemal' karakterini canlandıran Fırat Çelik ile bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımına, “Yaşadıklarım yetmezmiş gibi Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda olacakları duymuşumdur” notunu düşen Hadise, dizinin yeni sezonuna dair merak uyandırdı.

Hayranları bu paylaşımı büyük ilgiyle karşılarken, dizinin yeni bölümlerinde hangi sürprizlerin yaşanacağı şimdiden heyecan konusu oldu

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