Hadise’den Kızılcık Şerbeti paylaşımı: “Yaşadıklarım yetmezmiş gibi..."

SHOW TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonunda da zirveyi zorlamaya devam ederken, ünlü şarkıcı Hadise'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Bu akşam 69. bölümüyle ekranlara gelecek dizinin yeni bölümü öncesi, Hadise sosyal medya hesabından dizinin 'Cemal' karakterini canlandıran Fırat Çelik ile bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımına, “Yaşadıklarım yetmezmiş gibi Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda olacakları duymuşumdur” notunu düşen Hadise, dizinin yeni sezonuna dair merak uyandırdı.

Hayranları bu paylaşımı büyük ilgiyle karşılarken, dizinin yeni bölümlerinde hangi sürprizlerin yaşanacağı şimdiden heyecan konusu oldu