Hadise'den Instagram'ı Sallayan Pozlar!

Hadise, müzik piyasında merakla beklenen yeni albümü için start verdi. Güzel şarkıcı, merakla beklenen yeni albümü "H."nin tamamlandığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla resmen duyurdu. Her hareketiyle olay yaratan ünlü yıldız, bu kez albüm duyurusunu cesur ve iddialı fotoğraflarını paylaşarak yaptı.

Instagram Paylaşımları Olay Oldu

Ünlü popçu, Instagram'dan birbirinden iddialı ve estetik pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşılan kareler şarkıcının güçlü imajını ve yeni döneme dair hazırladığı görsel dünyayı gözler önüne serdi. Takipçileri, fotoğraflarının altını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Instagram Alev Aldı

Albüm müjdesinin gelmesiyle birlikte takipçileri şarkıcının paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. Binlerce beğeni ve yorum alan gönderinin altı "alev" emojileriyle doldu. Yorum yapanlar arasında Aleyna Tilki de vardi. Genç şarkıcı meslektaşının paylaşımının altına alev ve kalp emojileri koyarak destek verdi.

Hadise'den Duygusal Mesaj

Hadise fotoğraflarının devamında bir de yazı paylaşarak albüm hakkında hayranlarına duygusal bir mesaj verdi. İşte Hadise'nin o paylaşımı:



"Bu albüm benim için çok şey ifade ediyor. En yalnız hissettiğim anlardan en az yalnız hissettiğim anlara kadar değişmeyen tek şey... sizlerdiniz.



Hayatımın çok enteresan bir dönemi diyebilirim bu son sene için. Emin olmadığım çok şey var... Ama tek emin olduğum şey, sizinle olan bağım ve size olan aşkım.



Bu albümde yaşadıklarım var, hissettiklerim, hayal kırıklıklarım, söyleyemediklerim, haykırmak istediklerim.



Bir seneden fazla benimdi şarkılarım, şimdi artık sizlerin... Onlara iyi bakın olur mu?



Yıllardır beni dinlemeye devam eden herkese, bana inanan herkese milyonlarca kez teşekkür ederim.



Siz olmadan ben olamazdım.

Sizi seviyorum...

H. is born.

Artık sizin...

H. The Album"