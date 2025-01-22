Hadise’den hukuki hamle: 2 ayrı dava açtı

Ünlü şarkıcı Hadise, kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlar ve iddialar karşısında harekete geçti. Hukuki yollara başvuran Hadise, eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’a, “Hadise terbiyesiz ve görgüsüz bir kadın” sözleri nedeniyle 50 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Bununla birlikte şarkıcı, Reza Zarrab’ın düğünü üzerinden kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Beyaz TV ve “Söylemezsem Olmaz” programının sunucuları Bilal Özbilge, Bilal Özcan, Pınar Eliçe ve Didem Delen’den de 50 bin TL tazminat talep etti.

“HAKARETLERE VE İFTİRALARA TAHAMMÜLÜM YOK”

Hadise’nin avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, şu ifadeler yer aldı:



“Müvekkilimizin kişilik haklarına, özel hayatına tecavüz söz konusu. Bir pop star, sistematik olarak hakaret ve iftiraya maruz kalmaktadır”