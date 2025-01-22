Hadise’den hukuki hamle: 2 ayrı dava açtı

Hadise iki ayrı dava açarak Ahmet Çakar ve Söylemezsem Olmaz programın sunucularından şikayetçi oldu. İşte detaylar...

Hadise’den hukuki hamle: 2 ayrı dava açtı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-01-2025 12:09

Ünlü şarkıcı Hadise, kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlar ve iddialar karşısında harekete geçti. Hukuki yollara başvuran Hadise, eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’a, “Hadise terbiyesiz ve görgüsüz bir kadın” sözleri nedeniyle 50 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Bununla birlikte şarkıcı, Reza Zarrab’ın düğünü üzerinden kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Beyaz TV ve “Söylemezsem Olmaz” programının sunucuları Bilal Özbilge, Bilal Özcan, Pınar Eliçe ve Didem Delen’den de 50 bin TL tazminat talep etti.

“HAKARETLERE VE İFTİRALARA TAHAMMÜLÜM YOK”
Hadise’nin avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

“Müvekkilimizin kişilik haklarına, özel hayatına tecavüz söz konusu. Bir pop star, sistematik olarak hakaret ve iftiraya maruz kalmaktadır”

 

Benzer Haberler
Serenay Sarıkaya, Bolu'daki otel yangını faciası sonrası taziye mesajı yayınladı Serenay Sarıkaya, Bolu'daki otel yangını faciası sonrası taziye mesajı yayınladı
Pelin Akil'den ayrılık haberlerine yanıt Pelin Akil'den ayrılık haberlerine yanıt
Deniz Işın, Ayşe Barım soruşturmasında ifade verdi Deniz Işın, Ayşe Barım soruşturmasında ifade verdi
Kartalkaya'daki Yangın Faciası: Mahsun Kırmızıgül ve Kızı Korku Dolu Anlar Yaşadı Kartalkaya'daki Yangın Faciası: Mahsun Kırmızıgül ve Kızı Korku Dolu Anlar Yaşadı
Pınar Altuğ’un lüks evi sosyal medyada ilgi odağı oldu Pınar Altuğ’un lüks evi sosyal medyada ilgi odağı oldu
Bolu'da otel yangını faciası! Ünlülerden taziye mesajları yağdı Bolu'da otel yangını faciası! Ünlülerden taziye mesajları yağdı
ÇOK OKUNANLAR
Yalı Çapkını dizisinin İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu:
  • 17-01-2025 10:30

Yalı Çapkını dizisinin İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu: "14 yıl mobbinge maruz kaldım"

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı olay oldu: 9 sene detayı takipçilerinin gözünden kaçmadı
  • 21-01-2025 11:28

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı olay oldu: 9 sene detayı takipçilerinin gözünden kaçmadı

Bülent Ersoy, ‘Kutsal Damacana’ galasında vampir makyajıyla dikkat çekti
  • 16-01-2025 10:28

Bülent Ersoy, ‘Kutsal Damacana’ galasında vampir makyajıyla dikkat çekti

Hadise, oyunculuğu sevdi: “Devamı gelecek!”
  • 17-01-2025 10:00

Hadise, oyunculuğu sevdi: “Devamı gelecek!”

Nihal Candan'dan şok iddia:
  • 18-01-2025 19:06

Nihal Candan'dan şok iddia: "Zengin sandığım kocam, fakir çıktı!"