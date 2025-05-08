Hadise’den Eleştirilere Net Yanıt: Beni Alaşağı Edemezsiniz!

Sahne performansı, iddialı tarzı ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, bu kez eleştirilere sert bir yanıt verdi. Son dönemlerde dansı ve sahne kıyafetleri nedeniyle hedef haline gelen ünlü şarkıcı, kendisine yönelik yapılan yorumlara sahnede yaptığı açıklamayla cevap verdi.

“Beni Asla Alaşağı Edemezsin”

Sosyal medyada dansı ve kıyafetleri nedeniyle sıkça eleştirilen Hadise, son konserinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Şarkıcı, “Göz önünde olunca tabii ki eleştiriler olacak. Herkes bizi beğenmek zorunda değil. Herkes her şarkımızı, her kıyafetimizi pohpohlamak zorunda da değil ama bu aralar üzerime çok geliniyor” diyerek sözlerine başladı.

Eleştirilere karşı özgüvenli bir duruş sergileyen Hadise, "Ama bil bakalım ne oldu? Beni asla alaşağı edemezsin. Dansıma, özgür konuşmama, seksi olmama laf geliyor. Hayatımızda her zaman böyle şeyler yaşayacağız ama sadece güçlü olan hayatta kalır. Ve evet, ben çok güçlüyüm. Teşekkür ediyorum," diyerek alkış topladı.

Reynmen’in Annesinden Hadise’ye Sert Yorum

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Reynmen’in annesi, Hadise’nin dansını hedef alan şu cümlelerle dikkat çekmişti: “Bir insan para da kazanıyorsa edebiyle kazansın. İğrenç ötesi midem bulandı.” Bu sözler sosyal medyada geniş yankı bulurken, Hadise herhangi bir doğrudan yanıt vermedi ancak sahnede yaptığı açıklamayla duruşunu ortaya koydu.

Şenol Sönmez’le Aşk Sona Erdi

Öte yandan Hadise’nin, bir süredir birlikte olduğu "Esas Oğlan" dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile olan ilişkisi sona erdi. Ayrılığın kıskançlık nedeniyle yaşandığı ve çiftin bu yüzden tartıştığı iddia edildi. Sahneye taşıdığı açıklamalarla Hadise, ayrılığı dolaylı olarak doğrulamış oldu.





Hadise Tarzıyla Gündemden Düşmüyor

Cesur kıyafetleri ve sahne şovlarıyla öne çıkan Hadise, sahnede olduğu kadar sosyal medyada da sıkça konuşuluyor. Eleştiriler karşısında güçlü duruşunu koruyan şarkıcı, kadın sanatçıların maruz kaldığı toplumsal baskılara karşı da farkındalık yaratıyor.