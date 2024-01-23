Hadise’den dikkat çeken hareketler: Temizlik sopasıyla dans etti!

Ünlü şarkıcı Hadise, temizlik sopasıyla yaptığı dans performansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Hadise'nin yeşil elbisesiyle sergilediği dans, adeta direk dansını anımsatırken, bu anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntülerde güzel şarkıcının enerjik dans performansı, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Hadise'nin dansına gelen olumlu yorumlar, sosyal medyada hızla paylaşıldı. Sanatçının temizlik sopasıyla yaptığı eğlenceli dans, hayranları tarafından keyifle karşılandı ve olayın sosyal medyada trend olmasına neden oldu.



