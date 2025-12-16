Hadise'den Deprem Şarkısı İtirafı: "Egolar İzin Vermedi"

Ünlü şarkıcı Hadise'nin, yaklaşık iki yıl önce PurpleHej adlı programda yaptığı açıklamalar, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıl dönümü yaklaşırken yeniden gündeme geldi. Hadise, o dönemde yardım amacıyla planladığı büyük bir ortak şarkı projesinin, ünlü isimlerin egoları nedeniyle hayata geçirilemediğini anlattı.

Proje Deprem Yardımı İçin Planlanmıştı

Hadise, 11 ili etkileyen büyük deprem felaketinin ardından farkındalık yaratmak ve yardım toplamak amacıyla, Türkiye'den pek çok ünlü ismi bir araya getirecek bir şarkı kaydetmeyi amaçladıklarını belirtti. Projenin kendisi tarafından önerildiğini ve plak şirketiyle birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Hadise, projeye dahil etmeyi düşündükleri isimlerin geniş yelpazesini şöyle açıkladı:

"Aklımızda hakikaten herkes vardı. Aklınıza kim geliyorsa; rapçilerden tutun, topçulara kadar, arabesk kim varsa… Aklımıza gelenleri yazdık."

"Benim Sözüm Olmazsa Dahil Olamam"

Ancak Hadise, projenin hayata geçirilememesinin nedenini, sektördeki profesyonellerin kişisel beklentilerine bağladı:

"Ancak şöyle dönüşler aldık; 'Benim sözüm olmazsa, şarkı sözünü ben yazmazsam bu şarkıya dâhil olamam.' Yani ülkemizde bir araya gelip bir şey yapamıyoruz."

Sanatçı, bu durumun kendisinde büyük hayal kırıklığı yarattığını şu sözlerle ifade etti:

"Böyle günlerde egolar savaşmamalı. Benim duygum bu. Olmuyor, yani bu iş burada olamadı. Biz de gidip bunu Belçika’da yaptık, klibini de orada çektik."

Hadise, bu tür anlarda bir araya gelmenin toplumsal açıdan ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, projenin hayata geçmemesine üzüldüğünü yineledi.