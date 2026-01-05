Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!

Sahnelerdeki iddialı kostümleri, kusursuz makyajı ve devleşen performansıyla tanınan ünlü şarkıcı Hadise, bu kez takipçilerini şaşırtan bir hamle yaptı. Her zaman "bakımlı ve şıkır şıkır" görmeye alıştığımız yıldız isim, sosyal medya hesabından en doğal halini paylaştı.

Sıfır Makyaj, Sıfır Filtre

Hadise, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda makyaj masasına oturmadan, tamamen doğal haliyle objektif karşısına geçti. Üzerindeki rahat kıyafetleri ve dağınık saçlarıyla dikkat çeken sanatçı, "filtresiz" güzelliğiyle adeta ters köşe yaptı.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Ünlü şarkıcının bu doğal kareleri kısa sürede magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti. Takipçilerinin büyük bir kısmı Hadise'nin bu özgüvenli hareketini desteklerken, yorumlar da gecikmedi:

Destekleyenler: "Doğallığın en güzel hali", "Özgüveni yeter, her haliyle star!", "Filtresiz de çok duru ve güzel" yorumlarıyla Hadise’ye destek verdi.

Eleştirenler: Bazı kullanıcılar ise ünlü şarkıcıyı makyajsız tanımakta güçlük çektiğini belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Cesur ve Samimi Tavır

Güzellik standartlarının sıkça tartışıldığı son günlerde Hadise'nin bu "sıfır makyaj" hamlesi, hayranları tarafından samimi bir duruş olarak nitelendirildi. Her zaman mükemmel görünme baskısına meydan okuyan Hadise, bu paylaşımlarıyla bir kez daha özgüvenini konuşturmuş oldu.