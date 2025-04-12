Hadise'den Bodrum'daki Köpek İddiasına Sert Tepki

Hadise, hakkında çıkan “köpeğini Bodrum’da otele bıraktı” iddialarına sosyal medya hesabından sert bir açıklamayla yanıt verdi. Son dönemde şarkıları, tarzı ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı, bu kez sabrını taşıran bir yalan haberle karşı karşıya kaldı.

Söz konusu iddiaların ardından Twitter hesabından açıklama yapan Hadise, şu ifadeleri kullandı:

“Köpeğini neden bıraktın diye mesajlar okuyorum.

Öncelikle, benim bir köpeğim yok.

Ama biri çıkıyor, gündeme gelebilmek için adımı kullanarak tamamen uydurma bir hikâyeye saçma bir başlık yazıyor ve ortaya koca bir yalan servis ediyor.”