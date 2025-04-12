Hadise'den Bodrum'daki Köpek İddiasına Sert Tepki

Hadise, köpeğini otele bıraktığı iddiasına sert tepki gösterdi: “Köpeğim yok, yalan haberlerle uğraşmayın!”

Hadise'den Bodrum'daki Köpek İddiasına Sert Tepki
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-04-2025 14:01

Hadise'den Hakkındaki İddialara Sert Yanıt!

Hadise, hakkında çıkan “köpeğini Bodrum’da otele bıraktı” iddialarına sosyal medya hesabından sert bir açıklamayla yanıt verdi. Son dönemde şarkıları, tarzı ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı, bu kez sabrını taşıran bir yalan haberle karşı karşıya kaldı.

“Benim Bir Köpeğim Yok”

Söz konusu iddiaların ardından Twitter hesabından açıklama yapan Hadise, şu ifadeleri kullandı:

“Köpeğini neden bıraktın diye mesajlar okuyorum.
Öncelikle, benim bir köpeğim yok.
Ama biri çıkıyor, gündeme gelebilmek için adımı kullanarak tamamen uydurma bir hikâyeye saçma bir başlık yazıyor ve ortaya koca bir yalan servis ediyor.”

“Gerçeklerle İlgilenin, Yalanlarla Değil”

Magazin medyasına da sert göndermelerde bulunan Hadise, yalan haberlerle yapılan algı operasyonlarına karşı durduğunu belirtti:

“Magazin denen şeyin geldiği yer içler acısı. Yalan haberle algı yapılıyor, karalama kampanyalarıyla insanlara iftira atılıyor.
Gerçeklerle ilgilenin. Yalanlarla başkalarının hayatlarını manipüle etmek yerine, dürüstlükle işinizi yapın.”

Hukuki Süreç Başlatıldı

Hadise'nin avukatı, bu yalan haberi yayanlar hakkında hukuki süreci başlattı. Ünlü şarkıcı, adının iftiralarla anılmasına izin vermeyeceğini açıkça ortaya koydu.

Öte yandan Hadise'nin Londra konserinde “Her zaman önce kendinizi seçin” mesajı da dikkat çekti. Ayrıca kahverengi saçlarından vazgeçip tekrar sarı saçlarına dönen Hadise, yeni imajıyla sosyal medyada beğeni topladı.

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