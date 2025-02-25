Hadise’den Almanya sahnesinde olay sözler! Demet Akalın’a gönderme mi?

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Hadise, Almanya’da verdiği konserle unutulmaz bir geceye imza attı. Bayhan Müzik organizasyonuyla sahne aldığı RuhrCongress'ta hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı, enerjik performansıyla gece boyunca tempoyu bir an bile düşürmedi.

Hadise’nin, konser sırasında “Biz Buradayız” şarkısını söylemeden önce yaptığı açıklama ise büyük yankı uyandırdı. Ünlü isim, “Çekemeyenlere cevap veriyoruz. Haddini aşıyorsun! İsmimle kendine reklam yapanlara cevap veriyorum” sözleriyle dikkat çekti. Hadise’nin bu sözleri, son dönemde kendisini hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen Demet Akalın’a gönderme olarak yorumlandı.

Bilindiği gibi Akalın, sosyal medyada Hadise ile ilgili yapılan kıyaslamalara “Sanki 30 hiti var gibi karşıma çıkartmazlar mı?” sözleriyle tepki göstermişti. Bu açıklamanın ardından Hadise’nin sahnedeki çıkışı, ikili arasındaki gerginliği yeniden alevlendirdi.



Hadise ve Demet Akalın arasındaki atışmaların devam edip etmeyeceği ise merak konusu!