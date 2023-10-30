Hadise’den 29 Ekim konserine özel tarz!

Güzelliği, şarkıları ve sahne performansıyla ün kazanmış olan Hadise, Cumhuriyet'in 100. yılında düzenlenen konser için tercih ettiği kıyafetlerle büyük ilgi çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadise, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı için, 29 Ekim'de vereceğim konserde, tüm yaşantımda ve sanatta örnek aldığım büyük liderimiz Atatürk'ün en beğendiğim iki kıyafetini giymek istedim! Bu fikri hayata geçiren Nihan Peker ve ekibi, Şerife Yılmaz ve Elmas Doğru, fikir aşamasından son aşamasına kadar emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Atatürk'ün bize "özgürlüğü" hediye ettiği büyük Cumhuriyet'ini ve onun ışığını sonsuz saygı ve sevgiyle anıyorum" dedi.





