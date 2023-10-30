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Hadise’den 29 Ekim konserine özel tarz!

Ünlü şarkıcı Hadise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilecek olan konserler arasında yer alacak önemli isimlerden biri. Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak amacıyla özel bir konser için hazırlık sürecine giren Hadise, bu özel etkinlik için Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği iki kıyafeti için özel tasarımlar yaptırdı.

Hadise’den 29 Ekim konserine özel tarz!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-10-2023 12:56

Güzelliği, şarkıları ve sahne performansıyla ün kazanmış olan Hadise, Cumhuriyet'in 100. yılında düzenlenen konser için tercih ettiği kıyafetlerle büyük ilgi çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadise, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı için, 29 Ekim'de vereceğim konserde, tüm yaşantımda ve sanatta örnek aldığım büyük liderimiz Atatürk'ün en beğendiğim iki kıyafetini giymek istedim! Bu fikri hayata geçiren Nihan Peker ve ekibi, Şerife Yılmaz ve Elmas Doğru, fikir aşamasından son aşamasına kadar emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Atatürk'ün bize "özgürlüğü" hediye ettiği büyük Cumhuriyet'ini ve onun ışığını sonsuz saygı ve sevgiyle anıyorum" dedi.



 

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