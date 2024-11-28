Hadise yeşil ışık yaktı: "Genel anlamda güzel"

Müzik kariyerindeki başarısıyla tanınan Hadise, şimdi de oyunculuk dünyasına adım attı. İlk kez yer aldığı ‘Esas Oğlan’ dizisinde oyunculuk yeteneklerini sergileyen şarkıcı, bu deneyimle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hadise, oyunculuğuyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlara değinerek, “Sevenler de oldu, sevmeyenler de... Tıpkı şarkılarımız gibi. Ama ben mutluyum. Genel anlamda yorumlar çok güzel,” dedi. Şarkıcı, yapımcılardan ve sektördeki farklı isimlerden olumlu geri dönüşler aldığını belirterek, “Bu benim için yeni bir dönem” ifadelerini kullandı.

Oyunculuğa sıcak baktığını söyleyen Hadise, “Bundan sonra neler olacak hep birlikte göreceğiz,” diyerek bu alandaki projelere açık olduğunu ima etti. Hayranları ise şimdiden Hadise’nin bir sonraki projesi için heyecanlı!

Yeni Bir Kariyer Mi?

Sahnelerin enerjik yıldızının, müzikle birlikte oyunculukta da adından söz ettirip ettiremeyeceği ise merak konusu. ‘Esas Oğlan’ dizisinin izleyicileri, Hadise’nin performansı karşısında ikiye ayrılmış durumda, sosyal medyada da sık sık oyunculuğuna dair yorumlar yapılıyor.

Hadise’nin bu yeni macerasının, kariyerinde ne gibi kapılar açacağını zaman gösterecek