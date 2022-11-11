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Hadise: "Yeni evim bana hayırlı olsun!"

Objektiflere yansıyan Hadise, basın mensuplarının Yeniköy'de yeni aldığı ve fiyatının yaklaşık 40 milyon Türk Lirası olduğu konuşulan yalıyı sorması üzerine açıklamalarda bulundu. Mehmet Dinçerler ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı, "Yeni evim bana hayırlı olsun" dedi. İşte detaylar...

Hadise:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2022 09:19

 

Hadise, kardeşi Derya Açıkgöz, Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens ve eşi Katherine Kerkhofs ile birlikte bir alışveriş merkezindeki restoranda akşam yemeği yedi.

 

Gazeteciler Hadise'ye, Mehmet Dinçerler'in kendisine evlilik teklifi ederken hediye ettiği ve ayrılığın ardından geri istediği tektaşı ile eski eşiyle yaşadığı daireden taşınacağı yönündeki haberleri hatırlattı.
 

"BANA HAYIRLI OLSUN"

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini 1 Ekim'de Beykoz Adliyesi'nde sonlandıran ünlü şarkıcı, Yeniköy'de yeni aldığı ve fiyatının yaklaşık 40 milyon TL olduğu konuşulduğu yalının sorulması üzerine, "Yeni evim bana hayırlı olsun, onu söyleyeyim. Şimdi saat çok geç oldu. Bu saatte konuşmayalım" açıklamasınında bulundu.

 

O SORUYA YANIT VERMEDİ

Hadise, 3 milyon TL olduğu öne sürülen tektaşının replika ve fiyatının 10 bin euro (yaklaşık 188 bin TL) olduğunu öğrenmesinin ardından sattığı takı parasını hayvan derneklerine bağışlaması hakkındaki sorulara ise yanıt vermedi. Ünlü şarkıcı, gülerek, "Öpüyorum sizi. iyi gecceler" demekle yetindi. (Kaynak: haberturk.com)

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