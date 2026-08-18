Hadise ve Mehmet Dinçerler: Prens Masalı 5 Ayda Bitti

Beş ay süren evlilik tek celsede sona erdi. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma sürecine damga vuran iddialar ve açıklamalar yeniden gündemde.

Hadise ve Mehmet Dinçerler: Prens Masalı 5 Ayda Bitti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-08-2026 18:11

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in yalnızca beş ay süren evliliği, tek celsede sonuçlanan boşanma davasıyla sona ermişti. Psikolojik baskı iddialarından sahne kıyafetleri tartışmalarına kadar gündem yaratan süreçte tarafların açıklamaları uzun süre konuşulmuştu.

Beş Ay Süren Evlilik Tek Celsede Sona Erdi

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, Mayıs 2022'de görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Ancak çiftin evliliği beklenenden çok daha kısa sürdü. Beykoz 2. Aile Mahkemesinde görülen davada taraflar ilk duruşmada anlaşmalı olarak boşandı. Ne Hadise ne de Mehmet Dinçerler duruşmaya katıldı. Mahkeme, önceden hazırlanan protokol doğrultusunda evliliğin sona ermesine karar verdi.

Boşanma Dilekçesindeki Psikolojik Baskı İddiaları Gündem Oldu

Boşanma sürecinin en çok konuşulan başlıklarından biri Hadise'nin mahkemeye sunduğu dilekçede yer alan ifadelerdi. Dilekçede, zaman içinde psikolojik baskının arttığı, bunun yalnızca özel hayatını değil sanat yaşamını da olumsuz etkilediği öne sürüldü. Tarafların uzun süredir ayrı yaşadığı ve evliliğin fiilen sona erdiği de dosyada yer aldı.

Taraflar Birbirinden Herhangi Bir Talepte Bulunmadı

Davanın ardından iki tarafın avukatları da kısa açıklamalar yaptı. Hazırlanan protokol kapsamında ne maddi ne de manevi tazminat talebinde bulunulmadığı belirtildi. Kamuoyunda sıkça gündeme gelen takılarla ilgiliyse protokolde herhangi bir madde bulunmadığı ifade edilirken bu konu hakkında detay paylaşılmadı.

 

Karşılıklı Açıklamalar Sürecin Seyrini Değiştirdi

Boşanma süreci boyunca iki taraf da avukatları aracılığıyla farklı açıklamalarda bulundu. Hadise, evlilik sürecinde yaşadığı sorunlar nedeniyle boşanma davası açtığını belirtirken Mehmet Dinçerler ise özellikle konser ve çalışma ortamlarında yanında olma isteğinin karşılıksız kaldığını savundu. Tarafların açıklamaları magazin gündeminde uzun süre geniş yer buldu.

Sahne Kıyafetleri ve Klip Tartışmaları da İddialar Arasındaydı

Boşanma sürecinde en çok konuşulan iddialardan biri de Hadise'nin sahne tarzı ve mesleki tercihleri oldu. Şarkıcının sahne kostümlerine yönelik eleştiriler yaşandığı öne sürülürken Murda ile birlikte yer aldığı "İmdat" klibindeki yakın sahnelerin aile içinde tartışmaya neden olduğu iddia edildi. Resmî makamlar tarafından doğrulanmasa da dönemin en çok konuşulan magazin başlıkları arasında yer aldı.

Boşanmanın Ardından Sessizliğini Sosyal Medyada Bozmuştu

Hadise, dava sürecinin ardından yaptığı paylaşımda evliliğin anlaşmalı şekilde sona erdirilemediğini belirterek boşanma davası açtığını açıklamış, Mehmet Dinçerler'e hayatında mutluluk dileklerinde bulunmuştu. Kısa süren evlilik böylece resmen sona ererken, çiftin ayrılığı uzun süre magazin dünyasının en çok konuşulan olaylarından biri olarak hafızalarda kaldı.

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