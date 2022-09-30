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Gecce Magazin Haberleri

Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı! Boşanma sonrası ilk açıklama...

30 Nisan'da nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, evliliklerini noktaladı. Çift, 5 aylık evliliklerini Beykoz Adliyesi'nde sonlandırdı. Adliye çıkışı tarafların avukatları açıklamalarda bulundu

Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı! Boşanma sonrası ilk açıklama...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2022 16:49

Hadise ile Mehmet Dinçerler bugün Beykoz Adliyesi’nde görülen duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı. 3 milyonluk yüzük ve düğünde takılanlar Hadise’de kalırken çift duruşmaya katılmadı.

İLK AÇIKLAMA AVUKATLARDAN GELDİ!
 

Duruşmanın ardından Hadise'nin avukatı Hakan Öncel, "Müvekkil Hadise Açıkgöz tarafından Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde açılan davada, boşanma kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.
 

"BOŞANMA DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞEBİLİRDİ"

Öncel, daha sonra “Basına yansıyan haberlerden dolayı süreç biraz uzadı. Birtakım anlaşmazlıklar vardı. Sonuçta bunlar çözüldü ve iki hafta sonra boşanma gerçekleşti. Yoksa daha erken de boşanma gerçekleşebilirdi." ifadelerini kullandı.

"PROTOKOL İMZALANDI"

Mehmet Dinçerler'in avukatı Dilara Recepoğlu ise "Ortak irade ile evlilik hakkı sona erdi. Basın yasağı olduğu için detay veremiyorum. Mahkeme öncesinde kendi aralarında protokol imzalanmıştı" ifadelerini kullandı.

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