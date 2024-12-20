Hadise ve Aleyna Tilki arasındaki gerilim son buldu!

Geçtiğimiz günlerde bir programda “Keşke benim olsaydı dediğin bir şarkı var mı?” sorusuna Hadise’nin verdiği yanıt dikkat çekmişti. "Var ama söylemeyeceğim. Çünkü alan şarkıcıyı hiç sevmiyorum" diyen Hadise'nin bu sözleri, aranjör Emrah Karaduman’ın açıklamalarıyla birlikte farklı bir boyut kazandı. Karaduman, 2016 yılında Aleyna Tilki ile çıkardıkları 'Cevapsız Çınlama' şarkısını önce Hadise’ye götürdüğünü ancak Hadise’nin ortak proje olarak bu şarkıyı kabul etmediğini açıklamıştı.

Tüm bu iddiaların ardından Hadise, sosyal medya hesabından Aleyna Tilki'ye destek veren bir paylaşım yaparak söylentileri noktaladı. Aleyna Tilki’nin yeni şarkısına göndermede bulunan Hadise, şu ifadeleri kullandı:

“Halimi soran bile yok, hayat artık hiç sarmıyor. Ama sen olmasa da olur... Ne güzel yazmışsın, Aleyna.”

Bu açıklama, iki ünlü isim arasında soğuk rüzgarlar estiğini düşünen hayranlarını rahatlattı. Hadise'nin samimi sözleriyle Aleyna Tilki'ye destek olması, sosyal medyada kısa sürede büyük takdir topladı.