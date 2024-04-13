Hadise tatil sezonunu açtı!

Pop müziğin sevilen isimlerinden Hadise, bayramın ilk gününde hayranlarıyla buluşmak için Kıbrıs'ta unutulmaz bir konser verdi. Sahne performansıyla adından söz ettiren şarkıcı, ardından tatil için adanın keyfini çıkarmaya başladı.







Hadise, konserin ardından denizin ve güneşin tadını çıkarmak için zaman ayırdı. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarla takipçileriyle bu keyifli anları paylaşan ünlü şarkıcı, tatilin tadını doyasıya çıkardığını belirtti.

Tatil boyunca enerjik ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Hadise, dinlenme molasını en iyi şekilde değerlendirdiğini ifade etti. Sık sık deniz kenarında çekilen pozlarıyla takipçilerini büyüleyen Hadise, tatil sezonunun keyfini çıkardı.