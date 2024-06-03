Hadise sezonu açtı! Bikinili pozlar peş peşe geldi

Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından biri olan ve hem sosyal medya paylaşımları hem de sahnelerinde tercih ettiği iddialı kombinleriyle dikkat çeken Hadise, son olarak bikinili pozlarını hayranlarının beğenisine sundu. Ünlü sanatçıya takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Hadise sezonu açtı! Bikinili pozlar peş peşe geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-06-2024 18:46

Son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, yaz sezonunu açtı. 38 yaşındaki güzel şarkıcı, Bodrum'da tatiline başladı ve bikinili pozlarını Instagram'da 14.7 milyon takipçisiyle paylaştı.

Hadise'nin peş peşe yayınladığı bikinili pozları, sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti. Ünlü şarkıcının bu paylaşımları dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bodrum'da yaz sezonunu açtığını duyuran Hadise, hem fit görünümü hem de tatil enerjisiyle takipçilerinden tam not aldı.

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