Hadise sezonu açtı! Bikinili pozlar peş peşe geldi

Son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, yaz sezonunu açtı. 38 yaşındaki güzel şarkıcı, Bodrum'da tatiline başladı ve bikinili pozlarını Instagram'da 14.7 milyon takipçisiyle paylaştı.

Hadise'nin peş peşe yayınladığı bikinili pozları, sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti. Ünlü şarkıcının bu paylaşımları dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bodrum'da yaz sezonunu açtığını duyuran Hadise, hem fit görünümü hem de tatil enerjisiyle takipçilerinden tam not aldı.