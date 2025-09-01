Hadise, Paris Tarzıyla Sosyal Medyayı Salladı!

Hadise, Paris tatilinde paylaştığı pozlarla sosyal medyada olay yarattı. Ünlü şarkıcının tarzı ve Instagram kareleri beğeni yağmuruna tutuldu.

Yayın Tarihi : 01-09-2025 11:52

Hadise’nin Yeni Tatil Rotası: Paris

Ünlü şarkıcı Hadise, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Son dönemde filtresiz ve photoshopsuz klibiyle çok konuşulan sanatçı, bu kez tatil pozlarıyla dikkat çekti. Tatil rotasını Paris’e çeviren Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündeme oturdu.

Instagram’da Beğeni Yağmuru

Fransa’nın başkentinde çekilen karelerini Instagram’dan paylaşan Hadise, tarzıyla takipçilerinden tam not aldı. “Biraz mola” notuyla yayınladığı fotoğraflar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü şarkıcının enerjik halleri hayranları tarafından çok beğenildi.

Paris Sokaklarında Hadise Şıklığı

Şıklığı ve özgüveniyle öne çıkan Hadise, Paris sokaklarında verdiği pozlarla adeta moda dergilerini andırdı. Hayranları, sanatçının stilini cesur, modern ve Paris ruhuna uygun buldu. Kendi tarzını ön plana çıkaran sanatçı, sosyal medyada gündem olmayı yine başardı.

Kariyer ve Özel Hayatıyla Gündemde

Müzik kariyerindeki başarılarının yanı sıra aşk hayatı ve iddialı tarzıyla da dikkat çeken Hadise, her paylaşımıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşıyor. Paris tatiliyle birlikte bir kez daha magazin basınının en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Hayranlarından Tam Destek

Hadise’nin Paris paylaşımlarına, ünlü dostları ve hayranlarından yorum yağdı. Cesur tarzı ve samimi tavırlarıyla öne çıkan sanatçı, kariyerinde olduğu kadar sosyal medyada da adından söz ettirmeye devam ediyor.

