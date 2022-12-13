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Gecce Magazin Haberleri

Hadise ‘O Ses'te yine yok!

‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in jüri üyeleri belli oldu. Jüride bu sene de Hadise'nin yer almaması dikkati çekti.

Hadise ‘O Ses'te yine yok!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-12-2022 13:28

O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümünün jüri koltuğunda oturacak isimler belli oldu. Bu yıl Ebru Gündeş, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan yarışmacılara puan verecek. Jüri, bu özel geccede birbirinden ünlü isimler için dönecek ve en beğendikleri yarışmacıları kendi takımlarına dahil etmeye çalışacak.

Jüride Hadise'nin yer almaması dikkatlerden kaçmazken, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Acun Ilıcalı'nın son dönemlerde magazin gündeminden düşmeyen Hadise'yi jüri olarak seçmemesi birçok kişi tarafından "Eski dostlar düşman mı oldu?" şeklinde yorumlandı.

 

Mehmet Dinçerler ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Hadise'nin sık sık gündeme gelmesinin Acun Ilıcalı'yı rahatsız ettiği iddia edildi.

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