Hadise, Kıbrıs'ta frikik avına karşı seslendi: 'Artık susmayacağım!'

Ünlü şarkıcı Hadise, Kıbrıs'ta bir etkinlik sırasında frikik avına yönelik tepkisini dile getirdi. Sahne aldığı esnada kendisine frikik yakalamaya çalışan bir kameramana seslenen Hadise, bu tür olaylara karşı artık sessiz kalmayacağını belirtti.

Hadise, "Bu işe ilk başladığımda bu konularda susardım. 38 yaşındayım, tabii ki susmayacağım. 2024'te artık bunlar var mı hâla ya?" diyerek tepkisini dile getirdi. Olayı yaşadığı anda müdahale eden ve sınırları konusunda net bir tavır sergileyen Hadise, bu tarz durumları artık göz ardı etmeyeceğini vurguladı.



Hadise'nin bu net duruşu, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı ve takipçileri tarafından desteklendi.