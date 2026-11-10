Volkan Konak'ın Eşi Selma Konak'tan Kahreden Paylaşım! "İstediğim Zaman Elini Tutamıyorum"

Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, birlikte çekildikleri fotoğrafı duygusal sözlerle paylaştı. "Elini bırakmışlığım yok" mesajı yürekleri burktu!

Volkan Konak'ın Eşi Selma Konak'tan Kahreden Paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2026 22:31

Karadeniz müziğinin unutulmaz isimlerinden Volkan Konak'ın vefatının üzerinden zaman geçse de eşi Selma Konak'ın özlemi dinmiyor. Hayat arkadaşını kaybetmenin acısını yaşayan Selma Konak sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine yürekleri burktu. Eşiyle birlikte sahnede çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Konak'ın yazdığı birkaç cümle aralarındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle "Aklımın içinde elini bırakmışlığım yok benim" sözleri görenleri duygulandırdı.

Eşini Bir Fotoğrafla Andı

Volkan Konak ile yıllar boyunca hayatını paylaşan Selma Konak eşine duyduğu özlemi zaman zaman sosyal medya üzerinden dile getiriyor. Bu kez de birlikte sahnede oldukları özel bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Fotoğrafın altına düştüğü not ise kısa olmasına rağmen oldukça anlamlıydı. Selma Konak "İstediğim zaman elini tutamıyorum belki ama aklımın içinde elini bırakmışlığım yok benim" ifadelerini kullandı.

Bu sözler, sevdiği insanı kaybetmenin ardından yaşadığı özlemi ve ona duyduğu bağlılığı anlatmaya yetti. Paylaşım sanatçının sevenlerini de duygulandırdı.

Volkan Konak Sahnedeyken Fenalaşmıştı

Karadeniz müziğine kendine özgü yorumuyla damga vuran Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında aniden fenalaşmıştı. Sahnedeki rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırılan sanatçı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

Usta sanatçının ani vefatı, ailesini, dostlarını ve milyonlarca sevenini yasa boğmuştu.

Selma Konak'ın Özlemi Dinmiyor

Eşinin ardından zaman zaman duygusal paylaşımlar yapan Selma Konak, Volkan Konak'a olan sevgisini unutturmuyor. Son paylaşımındaki sözleri de bir insanın hayat arkadaşını kaybetse bile onunla kurduğu bağın kalbinde ve zihninde yaşamaya devam ettiğini hatırlattı.

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