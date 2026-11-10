Rojda Demirer'in Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti! İşte O Kareler

Rojda Demirer'in eski ve yeni fotoğrafları yan yana getirildi. Çene dolgusu iddiasını gündeme taşıyan karelerdeki değişim dikkat çekti!

Rojda Demirer'in Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti! İşte O Kareler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2026 21:16

Melekler Korusun ve Maraşlı gibi sevilen dizilerle tanınan Rojda Demirer sosyal medyada gündeme gelen fotoğraflarıyla konuşuluyor. Ünlü oyuncunun farklı zamanlarda çekildiği öne sürülen fotoğrafları yan yana getirildi. Çene dolgusu yaptırdığı iddia edilen Demirer'in görüntülerindeki değişim özellikle profilden çekilen karelerde dikkat çekti. Oyuncunun konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmamış olması da merakı artırdı.

Rojda Demirer'in Oyunculuk Serüveni Çocuk Yaşta Başladı

Başarılı oyuncunun sanat yolculuğu aslında oldukça erken yaşlarda başladı. Henüz 8 yaşındayken TRT Ankara Radyosu'nun Çocuk Saati sınavını kazanan Demirer böylece mikrofonla tanıştı. Çocuk programları ve seslendirme çalışmalarıyla başlayan kariyerini tiyatro eğitimiyle geliştirdi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan oyuncu daha sonra Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda sahne aldı. Televizyon izleyicisi ise onu özellikle Melekler Korusun dizisindeki Esin, Geniş Aile'deki Zeynep ve Maraşlı'daki Firuzan karakterleriyle yakından tanıdı.

Oyunculuk dışında farklı işlere de ilgi duyan Demirer kız kardeşi Ruken Demirağ ile el yapımı çikolata işine de adım attı.

Çene Dolgusu İddiası Fotoğraflarla Gündeme Geldi

Rojda Demirer'in gündeme gelmesine neden olan fotoğraflarda oyuncunun yüzündeki değişim karşılaştırmalı olarak gösterildi. Özellikle aynı boğazlı kazakla çekilmiş karelerin yan yana getirilmesi dikkat çekti.

Önden çekilen fotoğraflarda çene ucundaki farklılık daha hafif görünürken yandan çekilen görüntülerde değişim daha belirgin şekilde göze çarpıyor. Profil fotoğraflarında çene ucunun önceki kareye kıyasla biraz daha önde ve belirgin durduğu görülüyor.

Ünlü Oyuncudan Henüz Açıklama Yok

Fotoğraflar üzerinden çene dolgusu yaptırdığı iddia edilen Rojda Demirer konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle görüntülerdeki farkın estetik bir işlemden kaynaklandığını söylemek mümkün değil.

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