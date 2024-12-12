Hadise ideal erkeği bakın nasıl tarif etti?

Ünlü şarkıcı Hadise, ideal erkek tanımını yaparken ezber bozan açıklamalarda bulundu. Güzelliği ve başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Hadise, bir ilişkide fiziksel özelliklerin önemini abartılı bulduğunu belirtti.

"Benim bir erkekte kriterim, işte uzun boylu olsun, saçı uzun olsun, six pack olsun, öyle bir şeyim yok. Yakışıklılık bir yere kadar bence. Film izledikten sonra o kişiyle film üzerine sohbet edemiyorsam, bu bir ilişki değildir,” diyen Hadise, hayranlarına derin bağların önemini vurguladı.

Sosyal medyada hızla gündem olan bu açıklama, takipçileri arasında geniş bir tartışma yarattı. Bazı hayranları Hadise’nin sözlerini desteklerken, kimileri ise fiziksel çekiciliğin ilişkilerdeki rolünü savundu.