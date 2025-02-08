Hadise çakıldı: 2 puanda kaldı!

Hadise'nin oyunculuk kariyerine adım attığı "Esas Oğlan" dizisi IMDb'de yalnızca 2 puan alarak en düşük puanlı yapımlar arasına girdi.

Hadise çakıldı: 2 puanda kaldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-02-2025 17:01

Ünlü şarkıcı Hadise, oyunculuk kariyerine adım attığı "Esas Oğlan" dizisiyle beklediği başarıyı yakalayamadı. Dijital bir platformda yayınlanan 8 bölümlük dizi, sinema ve dizi dünyasının prestijli derecelendirme platformu IMDb'de yalnızca 2 puan alarak en düşük puanlı yapımlar arasına girdi.

"Esas Oğlan", IMDb'de En Kötüler Arasında!

Başrollerinde Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi, izleyicilerden sert eleştiriler aldı. Hadise’nin bu proje için 10 milyon TL aldığı konuşulurken, performansı ise büyük hayal kırıklığı yarattı.

Dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile Hadise’nin aşk yaşadığı iddiaları da gündeme gelmişti. Ancak bu haberler bile dizinin kötü gidişatına engel olamadı. IMDb’de en düşük puanı alan yapımlardan biri olan "Esas Oğlan", yeniden çekilen "Sihirli Annem" dizisinin hemen ardından en kötü dijital platform dizisi olarak anılmaya başladı.

Hadise’nin oyunculuk kariyerine devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, bu başarısız deneyimin ardından tekrar müziğe odaklanacağı düşünülüyor.

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