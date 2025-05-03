Hadise Bikinili Pozlarıyla Sezona Damga Vurdu!

Hadise bikinili pozlarıyla yaza damga vurdu. Sosyal medya mesajı olay oldu! Reynmen’in annesine gönderme mi yaptı?

Hadise Bikinili Pozlarıyla Sezona Damga Vurdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-05-2025 10:31

Instagram’da her paylaşımı olay olan Hadise, yaz sezonunu cesur kareleriyle açtı. Ünlü şarkıcı, paylaştığı bikinili fotoğraflar ile sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sadece görüntüleri değil, altına eklediği mesaj da dikkat çekti.

Cesur Paylaşım, Güçlü Mesaj

Yurt dışı konserlerinden sonra İstanbul’a dönen Hadise, sosyal medya hesabından arka arkaya yayınladığı bikinili pozlarla beğeni rekoru kırdı. Ünlü isim, gönderisine iliştirdiği notla da dikkatleri üzerine çekti:


"Başkaları ile aynı yolu izlemediğin için sana kayıp diyecekler. Bırak sana istedikleri gibi desinler. Onların oynamanı istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Dünyada oynamak için kendi rolünü yarat."
Bu güçlü sözler, takipçileri tarafından özgürlük ve özgüven mesajı olarak yorumlandı.

Reynmen’in Annesine Gönderme mi?

Paylaşımdaki bu sözlerin, kısa süre önce Reynmen’in annesi Nasibe Yılmaz tarafından yapılan eleştiriye bir yanıt olduğu iddia edildi. Yılmaz, Hadise'nin dans ettiği bir videoya yorum yaparak “Bir insan para da kazanıyorsa edebiyle kazansın, bu paranın bereketi olmaz. Haramla kazanılan paradan bir farkı yok” ifadelerini kullanmıştı. Hadise’nin son mesajı, bu yorumlara dolaylı bir gönderme olarak algılandı.

Eski İmajına Geri Döndü

Şarkıcı, bir süredir birlikte olduğu Şenol Sönmez ile yollarını ayırdıktan sonra imaj değişikliğine gitmişti. Sarı saçlarına geri dönen Hadise, eski enerjisine kavuştuğunu gözler önüne serdi. Takipçileri, onun yeniden kendisi gibi olmaya başladığını ve bu yazın çok konuşulan ismi olacağını düşünüyor.

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