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Hadise: Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum

İş insanı Mehmet Dinçlerler'le sessiz sedasız evliliği sadece beş ay süren, son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminde olan Hadise, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle dün düzenlenen bir konferansta konuştu. 36 yaşındaki ünlü popçu, kendisi ve annesi Gülnihal Hanım hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

Hadise: Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-10-2022 10:33

Hadise, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle gerçekleşen 'Kız çocukları dünyayı değiştirir' başlıklı konferansa katıldı. Hadise, kadın-erkek fırsat eşitliği hakkında konuştu. Hadise, kadın sanatçıların erkek sanatçılara göre daha çok tepki aldığını ifade etti.

Hadise, kadın-erkek eşitliği hakkında kendisine yöneltilen soruyu mesleğinden örnek vererek yanıtladı. Hadise, “Kadın-Erkek eşitliği hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Kendi mesleğimden yola çıkarsak. Bizim işimiz klip, müzik… Kliplerde bizler, kadınlar olarak bir aşk sahnesi falan çektiğimiz zaman inanılmaz bir tepki alıyor. Yani çok komik ki bu konuda klibim de yasaklandı. Müzik kanalları da ceza yedi. Erkek sanatçılarda bu tepkileri çok görmüyorum. Bu çok enteresan değil mi? Geçenlerde ‘isim vermeyeceğim’ bir klip izledim Erkek sanatçı bayağı böyle ciddi aşk sahnesi ama o kişiyle ilgili bize yapılan haberler, ataklar hiç yapılmamış. Girdim baktım, hiç haber yok. İlk başlarda da mesleğime başladığımda hep bunu savundum. Kadın - erkek benim için eşittir. Hep de aynı şeyi düşüneceğim. Bir gün çocuğum olursa onlara da bu şekilde yaklaşacağım” şeklinde yanıt verdi.

 

"ROL MODELİM ANNEM"

Hadise rol model olarak annesini örnek aldığını da söyledi: "Biz 4 kardeşiz. Ben 11 yaşındayken annem babamdan boşandı. O çok travmatik bir süreçti bizler için. Annemin parası yoktu ama yine de ‘Bu kararı almak zorundayım’ dedi. Onu o yaşta izlerken “Bu nasıl bir kadın, nasıl bir güç” dedim. Annemin ailesi, babamın ailesi ‘Ne olur ayrılmayın. Dört çocuk var’ derken annem gayet netti. Ne istediğini çok net bilen bir kadındı. ‘Ne olursa olsun şu hayatta, kimi severseniz sevin fark etmez. Ben anneniz olarak sizi desteklerim” dedi. Annemin bana söylediği en güzel cümle. Ama dedi hep kendi ayaklarınızın üstünde durmayı öğrenin. Kendi paranı kazan ondan sonra ne yaşamak istiyorsan yaşa. Anne rol modeldir."
 


"IRKÇILIK YAŞADIM"

Belçika doğumlu olan Hadise, yurt dışında yaşadığı dönemde ırkçı saldırılara maruz kaldığını itiraf etti. “Pis Türkler” yakıştırması ile zaman zaman karşı karşıya kaldığını anlatan Hadise, “Belçika’da ayrımcılık yaşadım. Sürekli bir şey değildi ama ‘Pis Türk’ bunu duymuşumdur. Böyle bir ırkçılık olayı yaşanıyordu. Okulda benimle beraber 5-6 Türk vardı. O yüzden de hep böyle daha da iyi olmak istiyorum durumu vardı. Kendimi hep buna zorladım. Hakikaten de bunu başardım. Çok başarılıydım. Okulu da çok seviyordum. En önde sırada oturup bir şeyler anlatmak, öğrendiğim şeyleri anlatmaya bayılırdım. O bence benim için bir güçtü” ifadelerini kullandı.

"BANA YAPILAN SALDIRILARLA GÜÇLENİYORUM"

Hayatta yaşadığı zorlukların kendisini güçlendirdiğini ifade eden Hadise, “Zorbalık her zaman kötü yorumlanmamalı. Bunu yaşadım ama avantajıma çevirdim. Bana yapılan ataklarda güçleniyorum. Sanıyorlar ki ezeceğiz. Yoo siz konuşun yani. Hayat çok kısa, çok güzel bence” dedi.

 

 

KONFERANS HARİCİ SORU ALMADI!

5 aylık evliliğin ardandan geçen ay Mehmet Dinçerler’den olaylı bir şekilde boşanan Hadise, boşanma sonrası suskunluğunu sürdürdü. Konferans sonrası soru almayan şarkıcı, otelin mutfak bölümünden çıkış yaptı.

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