Güzelkoy Dizisinde Burçin Terzioğlu'nun Partneri Belli Oldu

NOW ekranlarında yayınlanacak olan “Güzelkoy” dizisi, oyuncu kadrosuna güçlü bir ismi daha dahil etti. Başarılı aktör Tayanç Ayaydın, dizinin başrollerinden biri olacak ve Burçin Terzioğlu ile partner olarak kamera karşısına geçecek.

“Genel Cerrah Demir” Rolüyle Ekranda

NTC Medya imzası taşıyan dizide Tayanç Ayaydın, “Genel Cerrah Demir Arıkan” karakterini canlandıracak. Güzelkoy doğumlu olan Demir, sevilen ve yardımsever bir doktor olarak seyirci karşısına çıkacak. Aynı zamanda Leman karakterinin (Burçin Terzioğlu) partneri olacak. Dizide Demir’in, eski eşinden olan oğlu Karan da hikâyeye farklı bir boyut katacak.

Mehmet Yiğit Alp Yapımcılığında

Dizinin yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturacak. NTC Medya’nın NOW için hazırladığı bu yeni proje, hem hikâyesi hem de oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırıyor.

Güzelkoy’un Hikâyesi

“Güzelkoy” dizisi, Leman, Şahika, Mine ve Suzi isimli dört arkadaşın yaşamlarını konu alıyor. Dizinin, İzmir’in doğal güzellikleri eşliğinde çekilmesi planlanıyor. Burçin Terzioğlu’nun güçlü performansına Tayanç Ayaydın’ın katılması, yapımın iddiasını daha da artırdı.

Son Olarak “Yabani”de Rol Almıştı

Tayanç Ayaydın, “Yabani” dizisindeki performansıyla dikkat çekmişti. Başarılı aktör, yeniden NTC Medya ile çalışarak ekranlara dönüyor.