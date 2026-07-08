Güzel Oyuncu Cansu Tosun Polis Filminin Amsterdam Galasında Göz Kamaştırdı!

Cansu Tosun, Hollanda yapımı aksiyon-komedi filmi Polis'in Amsterdam galasına katıldı. Tosun kırmızı halıda Murda ve Sinan Eroğlu ile poz verdi.

Güzel Oyuncu Cansu Tosun Polis Filminin Amsterdam Galasında Göz Kamaştırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-07-2026 09:13

Ünlü oyuncu Cansu Tosun sinema kariyerinde dev bir adıma daha imza attı. Güzel oyuncu kadrosunda yer aldığı Hollanda yapımı aksiyon-komedi türündeki sinema filmi Polis'in Amsterdam'da gerçekleştirilen görkemli gala gecesine katıldı. Uluslararası sinema sektörünün ve Avrupa basınının yoğun ilgi gösterdiği galada Cansu Tosun çabasız zarafeti ve şıklığıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Dünya prömiyerini yapan filmin Amsterdam'daki kırmızı halı seremonisinde boy gösteren güzel oyuncu yabancı basının objektiflerine poz vererek Türkiye'yi uluslararası arenada bir kez daha gururla temsil etti.

Kırmızı Halıda Yıldızlar Geçidi

Cansu Tosun filmin merakla beklenen gala gecesinde yapımın diğer başrol oyuncuları olan ünlü müzisyen Murda ve başarılı aktör Sinan Eroğlu ile birlikte kırmızı halıda yan yana yürüyerek objektiflerin karşısına geçti. Ekibin neşeli, enerjik ve birbirini tamamlayan uyumlu halleri gala alanındaki coşkuyu artırdı. Türkiye ve Avrupa'da geniş kitlelerce tanınan Rap sanatçısı Murda'yla başarılı oyuncu Sinan Eroğlu'nun kırmızı halı tarzları da sinema severlerden tam not aldı.

Avrupa sinemasının dikkat çeken yapımları arasında gösterilen filmde; Cansu Tosun, Murda ve Sinan Eroğlu'nun yanı sıra uluslararası sinema dünyasının tanınan simalarından Phi Nguyen, Najib Amhali ile Niels Oosthoek gibi güçlü isimler de rol alıyor.

Sosyal Medyada Amsterdam Çıkarmasına Tam Not


Cansu Tosun'un Amsterdam galasından paylaştığı parıltılı lifestyle kareler internet dünyasına düşer düşmez başta Instagram ve X (Twitter) olmak üzere tüm dijital platformlarda yoğun ilgi gördü. Hem aksiyon hem komedi ögelerini barındıran bu iddialı Avrupa yapımında bir Türk kadın oyuncunun başrolde yer alması hayranları tarafından takdirle karşılandı.

Sosyal medya kullanıcıları paylaşımların altına; "Cansu Tosun uluslararası projelere en çok yakışan  yüzlerden biri, tebrikler", "Murda ve Cansu Tosun harika bir ikili olmuş, filmi izlemek için sabırsızlanıyoruz", "Avrupa prömiyerinde bir Türk yıldızın böyle parlaması muazzam gurur" şeklinde binlerce destekleyici yorum bıraktı. Yeni sezonda hem yurt içinde hem de yurt dışındaki projeleriyle adından söz ettirmeye devam edecek olan oyuncu bu başarılı Amsterdam çıkarmasıyla haftanın en çok konuşulan sinema-magazin manşetlerinden birine imza attı.

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