"Güzel Aşklar Diyarı" reytinglere kurban gitti

MedYapım ve Boyut Film iş birliğiyle, Mahsun Kırmızıgül'ün yapımcılığını üstlendiği dizinin, son reyting sonuçlarının ardından 6. bölümde final yapmasına karar verildi. Başrollerini Özgü Kaya ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizi, Kapadokya'nın büyüleyici atmosferiyle izleyicileri ekran başına çekmeye çalışsa da beklenen başarıyı yakalayamadı.

Dizi, geçtiğimiz günlerde yönetmen ve senarist değişikliği yaşadı. Bunun yanı sıra, dizinin önemli karakterlerinden biri olan Halil Ergün, "Hakim Bey" rolüne hayat verirken, senaryonun istediği gibi gitmemesi ve ekipte yaşanan huzursuzluklar nedeniyle projeden ayrılma kararı almıştı.

"Güzel Aşklar Diyarı" da bu hafta final yapacak diziler arasına katıldı.