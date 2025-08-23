Gurur Aydoğan, Kız Arkadaşıyla Bodrum’da Sezonu Açtı

Oyuncu Gurur Aydoğan, bu yıl Bodrum sezonunu biraz geç açsa da sonunda tatil keyfine başladı. Merhum sanatçı Oya Aydoğan’ın oğlu olan genç oyuncu, kız arkadaşıyla birlikte Yalıkavak’ta objektiflere yansıdı.

Bodrum’da Romantik Anlar

Gurur Aydoğan ve kız arkadaşı, Yalıkavak’taki ünlü bir plajda deniz ve güneşin tadını çıkardı. Gün boyu neşeli tavırlarıyla dikkat çeken çift, samimi halleriyle plajın ilgi odağı oldu. Aydoğan’ın tatil enerjisi ve mutluluğu fotoğraflara da yansıdı.

Fit Görünümüyle Dikkat Çekti

Genç oyuncu, tatildeki sporcu fiziğiyle beğeni topladı. Özellikle fit vücudu ve belirgin karın kaslarıyla dikkatleri üzerine çeken Gurur Aydoğan, sosyal medyada da çok konuşuldu. Yaz sezonuna formda giren oyuncu, hayranlarından övgü aldı.

Jet-Ski Keyfi

Plaj keyfiyle başlayan tatil, ilerleyen saatlerde hız ve maceraya dönüştü. Çift, birlikte jet-ski yaparak eğlenceli anlar yaşadı. Romantik dakikaların yanı sıra adrenalin dolu anlar da tatilin en keyifli kareleri arasında yer aldı.