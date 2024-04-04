Gürkan, Gaddar'dan bir iyilik istiyor

NOW'da her Cuma akşamı yayınlanan Ay Yapım'ın dizisi "Gaddar", bu haftaki yeni bölümünde tüm Türkiye'yi derinden sarsan çocuk istismarı olayına odaklanacak. Polis Gürkan, benzer bir vak'anın failini bulmak için "Gaddar" ekibinden yardım isteyecek.

Gürkan, Gaddar'dan bir iyilik istiyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-04-2024 10:05

Ay Yapım'ın imzasını taşıyan "Gaddar" dizisi, bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde toplumun vicdanını sarsan olaylara odaklanmaya devam edecek. Dizide daha önce yaşanmış taksici cinayeti ve kedi Eros'un acımasızca katledilmesi gibi üzücü olaylardan ilham alınarak kötülerin cezalandırıldığı hikayeler işleniyor. Bu Cuma yayınlanacak yeni bölümde, ülkenin gündemini uzun süre meşgul eden çocuk istismarcısı Sucu Metin Şenay olayı ele alınacak. Dizinin yeni tanıtımında, Polis Gürkan'ın benzer bir olayla karşı karşıya kalması ve çözümü Dağhan'ın Gaddar kimliğinde araması ve ondan yardım istemesi konu ediliyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar'ın bulunduğu "Gaddar" dizisinin kadrosunda Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi önemli isimler yer alıyor. Senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

"Gaddar", yarın akşam saat 20.00'de NOW'da izleyicilerle buluşacak!

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