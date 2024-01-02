Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa'nın fragmanı yayınlandı!

Gupse Özay'ın başrolünde yer aldığı Lohusa, Türk Sineması'nın başarılı isimlerinden Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini üstlendiği ve Muzaffer Yıldırım'ın yapımcılığını üstlendiği bir projedir. Fragmanı izleyenleri kahkaha dolu anlara taşıyan film, genç bir anne-babanın doğum sonrasındaki macera dolu 40 gününü odak noktasına almaktadır.

Oyuncu kadrosunda Gupse Özay ve Onur Gürçay'ın yanı sıra Hazal Türesan, Esra Ruşan, Servet Pandur, Feri Güler, Birsen Dürülü, Su Şanad, Elif Nur Kerkük, Alper Baytekin, Cihan Albayrak, Zerrin Nişancı, Ceren Morova, Kahraman Sivri, Özen Özkan, Ali Yasin Özegemen, Anıl Altınöz ve Feriha Eyüpoğlu gibi isimlerin bulunduğu film, fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyada büyük ilgi gördü ve paylaşım rekorları kırdı.

Lohusa, seyirciyle buluşacak olan bu eğlenceli yapım, 19 Ocak 2024 tarihinde vizyona girecek.



