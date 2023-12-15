Gupse Özay’ın yeni filmi Lohusa'nın afişi görücüye çıktı

Geçen ay çekimleri tamamlanan 'Lohusa' filmi, Türk Sineması'nda önemli yapımların yönetmenliğini üstlenen Kıvanç Baruönü tarafından yönetildi. Muzaffer Yıldırım'ın yapımcılığını üstlendiği film, Gupse Özay ve Onur Gürçay'ın doğum sonrası doğal hallerini gösteren ilk resmi afişi ile dikkat çekiyor.

Genç bir anne-babanın doğum sonrası yaşadıkları komik olayları anlatan filmde, Gupse Özay ve Onur Gürçay'a Esra Ruşan, Hazal Türesan, Servet Pandur, Feri Baycu Güler, Birsen Dürülü, Su Şanad, Elif Nur Kerkük gibi güçlü oyuncular eşlik ediyor.

Çekimlerin ardından hız kesmeden başlanan post prodüksiyon çalışmalarıyla film, sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor. 'Lohusa', 19 Ocak 2024'te vizyona girecek ve izleyicilere 40 günlük eğlenceli bir doğum sonrası macerası sunacak.