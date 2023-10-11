Gupse Özay'ın yeni filmi "Lohusa" sete çıktı

Bugün Gupse Özay'ın başrolünü üstlendiği "Lohusa" adlı film için çekimler başladı. Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım'ın üstlendiği bu projenin yönetmenliğini ise Kıvanç Baruönü üstleniyor. Gupse Özay'ın daha önce büyük başarılara imza atmış komedi filmleri "Eltilerin Savaşı," "Görümce," ve "Deliha" gibi yapımları izlenme rekorları kırmıştı.

Yeni filmde, Gupse Özay'a Burcu rolünde Onur Gürçay (Mustafa), Esra Ruşan (Fulya), Hazal Türesan (İlayda), Su Şanad (Özge), Elif Nur Kerkük (Yasemin) ve Feri Baycu Güler (Saniye abla) gibi yetenekli oyuncular eşlik ediyor. "Lohusa" filmi, doğum sonrası dönemi ve bu süre zarfında yaşanan komik olayları eğlenceli bir şekilde işleyerek izleyicilere gülme garantisi sunacak. Filmin açılışı ise beklenmedik bir doğum günü partisiyle yapılacak. Bu komedi filmi önümüzdeki yıl vizyona girecek ve NuLook Production tarafından hazırlanıyor.