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Gupse Özay’dan Lohusa komedisi

Eltilerin Savaşı, Görümce, Deliha gibi her projesi milyonlara ulaşan başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay yeni filminin müjdesini verdi. Özay, yeni filminin adını da ilk kez açıkladı: Lohusa!

Gupse Özay’dan Lohusa komedisi
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 11-09-2023 14:49

Türk Sineması’nın başarılı komedyeni Gupse Özay, merakla beklenen yeni filmi için çalışmalara başladı. Özay ‘Lohusa’ adını taşıyacak son filminde bir anne ve babanın, doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 günü kendileri ve arkadaş çevreleri üzerinden ele alarak anlatacak. Bir sene önce anne olarak kızını kucağına alan Gupse Özay, ebeveynliğin ilk aylarına dair bu eğlenceli komedide, her ailenin kendinden izler görebileceği anları beyazperdeye taşıyacak. Uzun bir senaryo çalışmasının ardından Özay, yeni filmi için Ekim ayının ilk günlerinde sete girecek.

Senaryosunu Gupse Özay’ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği yapımcılığını ise Muzaffer Yıldırım’ın yaptığı filmin kast çalışmaları devam ediyor. Gupse Özay geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımında filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kestirmesinin gündemde olduğunu takipçileriyle esprili bir dille paylaşmıştı.

Gupse Özay’ın yeni filmi Lohusa, NuLook Production imzasıyla 2024 yılında sinemada izleyici ile buluşacak

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