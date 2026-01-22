Gupse Özay’dan Kötü Haber: "Zayıflığımın Sebebi Ciddi Bir Hastalık!"

Gupse Özay neden bu kadar zayıfladı? Ünlü oyuncu Gupse Özay, ülseratif kolit hastalığına yakalandığını açıkladı. Kilo kaybının nedenini ve sağlık durumundaki son gelişmeleri paylaştı.

Gupse Özay’dan Kötü Haber:
Yayın Tarihi : 22-01-2026 19:01

Son dönemde verdiği kilolarla hayranlarını hem şaşırtan hem de meraklandıran başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay, sessizliğini bozdu. Sosyal medyada zayıflığına yönelik yapılan yorumların ardından Özay, bu durumun bir diyet değil, kronik bir hastalık sonucu olduğunu paylaştı.

"Kötü Tarafı Rahatsız Edici Bir Hastalık"

Sağlık durumuyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, uzun süredir ülseratif kolit ile mücadele ettiğini açıkladı. Özay, hastalık sürecini şu sözlerle özetledi:

  • Kilo Kaybı: "Verdiğim kiloların nedeni bu hastalık. İyi tarafı kilo kaybı oldu ama kötü tarafı da oldukça rahatsız edici bir süreç olması."

  • Kontrol Altında: Hastalığıyla yaşamayı öğrendiğini belirten oyuncu, süreci doktor kontrolünde ve dikkatli bir şekilde yönettiğini vurguladı.

Bilgi Notu: Ülseratif Kolit Nedir?

Gupse Özay'ın paylaştığı bu teşhis, tıp dünyasında kronik bir bağırsak hastalığı olarak biliniyor.

Ülseratif Kolit: Kalın bağırsağın (kolon) ve rektumun iç yüzeyinde iltihaplanma ve yaralara (ülserlere) neden olan, bağışıklık sistemiyle ilişkili kronik bir hastalıktır. Karın ağrısı, iştahsızlık ve ciddi kilo kayıplarıyla kendini gösterebilir.

Hayranlarından Destek Mesajları Yağdı

Özellikle hamilelik ve doğum sonrası dönemde hızlıca eski formuna dönmesiyle konuşulan Özay'ın bu açıklaması, magazin dünyasında "sağlık her şeyden önemli" yorumlarını beraberinde getirdi. Takipçileri, başarılı oyuncuya sosyal medya üzerinden "Geçmiş olsun" ve "Acil şifalar" dileklerini iletti.

