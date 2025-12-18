Gupse Özay’dan Erkeklere Altın Tavsiye: "Sağlığınız İçin Hanımcı Olun!"

Magazin dünyasının en doğal ve en sevilen çiftlerinden Gupse Özay ve Barış Arduç, aralarındaki esprili diyaloglarla bir kez daha gönülleri fethetti. "Deliha" setinde başlayan aşklarını 2020 yılında evlilikle taçlandıran ve bir kız çocukları olan çift, "hanımcılık" tartışmasına eğlenceli bir boyut kazandırdı.

"Deniz Manzaralı Ev" Esprisi Gündem Olmuştu

Her şey, Gupse Özay’ın bir YouTube programında takipçisinden gelen "Gupse her sabah 'Kocama bak be!' diyordur" yorumuna verdiği yanıtla başladı. Özay, eşinin yakışıklılığına atıfta bulunarak:

"Bir ara diyordum, artık demiyorum. Deniz manzaralı bir evde yaşayınca bir süre sonra denize bakmayı bırakmak gibi bir şey." diyerek herkesi güldürmüştü.

Barış Arduç’tan Tam Destek: "Eşim Ne Diyorsa Doğrudur"

Eşinin bu esprili çıkışına Barış Arduç’un cevabı gecikmedi. Yakışıklı oyuncu, tam bir "hanımcı" tavrıyla: "Ne diyorsa doğrudur, benim karım." diyerek eşine olan desteğini ve saygısını dile getirmişti.

Gupse Özay’dan Yeni Uyarı: "Beyler Yardımcı Olsun"

Eşinin bu yapıcı tavrını değerlendiren Gupse Özay, konuyu beylere yönelik bir sağlık tavsiyesine bağladı. Özay, kahkahalar eşliğinde şu ifadeleri kullandı:

Sağlık Tavsiyesi: "Beylerin biraz yardımcı olmaları gerekiyor, sağlıklarının yerinde olması için hanımcı olmaları şart!"

Saygı Vurgusu: "Şaka bir yana, bana her zaman çok saygılı bir eşim var."

Bu samimi açıklamalar, sosyal medyada "İşte ideal çift" ve "Barış Arduç hanımcılık bayrağını en üst seviyeye taşıdı" yorumlarının yapılmasına neden oldu.