Gupse Özay'dan bomba anlaşma! Duyunca çok şaşıracaksınız!

Disney Plus, geçtiğimiz günlerde Emre Şahin’in yönettiği, Burak Deniz ve Öykü Karayel'in başrolünde yer aldığı Karga Seven Pictures imzalı “Umami – Kaynama Noktası” filmini alarak dikkat çekmişti. Platform, şimdi de başarılı komedyen Gupse Özay ile önemli bir anlaşma yaptı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gupse Özay, Disney Plus için Muzaffer Yıldırım’ın patronu olduğu “Platonik Aşk” adlı 8 bölümlük bir dizi çekecek. İki kardeşin hikâyesini anlatan bu dizi, mart ayında seyirciyle buluşacak. Ayrıca kulislerde, Disney Plus’ın Gupse Özay ve NuLoock Production’la geniş çaplı özel bir anlaşma için de görüşmeler yaptığı konuşuluyor.

Disney Plus’ın yeni yerli projeleriyle izleyicilerine kaliteli ve eğlenceli içerikler sunmaya devam edeceği görülüyor.