Gupse Özay'dan bomba anlaşma! Duyunca çok şaşıracaksınız!

Kısa bir aranın ardından yeniden yerli projelere yönelen Disney Plus, izlenme rekorları kıran Gupse Özay ile anlaşma sağladı. Yerli film ve dizi sektöründe yeniden rüzgarını estiren platform, özellikle kaliteli içeriklere yatırım yapmayı hedefliyor.

Gupse Özay'dan bomba anlaşma! Duyunca çok şaşıracaksınız!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2024 17:36

Disney Plus, geçtiğimiz günlerde Emre Şahin’in yönettiği, Burak Deniz ve Öykü Karayel'in başrolünde yer aldığı Karga Seven Pictures imzalı “Umami – Kaynama Noktası” filmini alarak dikkat çekmişti. Platform, şimdi de başarılı komedyen Gupse Özay ile önemli bir anlaşma yaptı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gupse Özay, Disney Plus için Muzaffer Yıldırım’ın patronu olduğu “Platonik Aşk” adlı 8 bölümlük bir dizi çekecek. İki kardeşin hikâyesini anlatan bu dizi, mart ayında seyirciyle buluşacak. Ayrıca kulislerde, Disney Plus’ın Gupse Özay ve NuLoock Production’la geniş çaplı özel bir anlaşma için de görüşmeler yaptığı konuşuluyor.

Disney Plus’ın yeni yerli projeleriyle izleyicilerine kaliteli ve eğlenceli içerikler sunmaya devam edeceği görülüyor.

Benzer Haberler
Aras Bulut İynemli'den Deha setinden ilk poz... Aras Bulut İynemli'den Deha setinden ilk poz...
Yabani dizisinin yeni sezonunda 'Rüya' şoku! Sürpriz gelişme izleyenleri şok edecek! Yabani dizisinin yeni sezonunda 'Rüya' şoku! Sürpriz gelişme izleyenleri şok edecek!
Teşkilat dizisinin beşinci sezon hazırlıkları başladı: Tolga Sarıtaş kadroya dahil oldu Teşkilat dizisinin beşinci sezon hazırlıkları başladı: Tolga Sarıtaş kadroya dahil oldu
Beren Saat setlere dönüyor! Yeni projesinin detayları belli oldu! Beren Saat setlere dönüyor! Yeni projesinin detayları belli oldu!
Defne Samyeli'nin buz banyosu sosyal medyayı salladı Defne Samyeli'nin buz banyosu sosyal medyayı salladı
ARTIK BEDAVA! Başvuru yapan emeklilere 18700 TL ödeme verilecek! Başvuru için Ücret alınmayacak! ARTIK BEDAVA! Başvuru yapan emeklilere 18700 TL ödeme verilecek! Başvuru için Ücret alınmayacak!
ÇOK OKUNANLAR
Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş:
  • 30-07-2024 19:26

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş: "Sultanım"

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?
  • 27-07-2024 10:35

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!
  • 27-07-2024 11:33

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!

Balayı sonrası Çeşme'ye döndüler! Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti böyle görüntülendi
  • 27-07-2024 10:50

Balayı sonrası Çeşme'ye döndüler! Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti böyle görüntülendi

Sinem Kobal ve Alp Navruz
  • 26-07-2024 18:45

Sinem Kobal ve Alp Navruz "Her Şeyin Başı Merkür" filmi için bir araya geliyor